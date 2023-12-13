دلعي جوزك جامد الليلة .. لو عندك كريم ميبو تعالي أقولك تعملي بيه ايه قبل النوم وهتنبهري من النتيجة

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يفضل استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز للحصول على أفضل النتائج. في حال كانت بشرتك حساسة يفضل تخفيف المزيج بإضافة كمية قليلة من الماء إذا كنتِ تعانين من حساسية تجاه أي من المكونات، ينصح بالامتناع عن استخدام الوصفة.

تتمثل فوائد كريم ميبو في تفتيح البشرة وتوحيد لونها ويعمل على إزالة البقع الداكنة كما يساعد في تقليل ظهور التصبغات الجلدية بالإضافة إلى ذلك، يعزز الكريم من علاج الندبات والجروح مما يجعله خيارا فعالا للعناية بالبشرة وتحسين مظهرها.