” هتركب عربيه برخص التراب”.. اشهر سياره المانيه سعرها 130 ألف جنيه فقط وبدون مقدم…ابسط يا عم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ستتاح لك فرصة الحصول على سيارة بأسعار معقولة من شركة إتامكو للتجارة الدولية والوكالات الخاصة والنشر، حيث قامت مؤخرا بتخصيص أربع مجموعات من السيارات في مصر، بما في ذلك هيونداي إلانترا HD تم تنفيذ هذه الجهود في 15 محافظة، وتمثل هذه الخطوة جزءا من مبادرة للتحول تشير إلى إمكانية تجديد السيارات القديمة السيارات الجديدة تمتاز بنظام وقود ثنائي حديث يدعم البنزين والغاز الطبيعي يرجى متابعتنا للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا العرض المميز.

كيف يمكنك امتلاك سيارة حديثة؟

تقدم الشركة أيضا فرصة للتبادل لجميع المشاركين في هذا البرنامج، حيث يفهم التبادل كنظام يتيح امتلاك سيارة حديثة دون الحاجة إلى دفعة أولى يتم تنفيذ التبادل على مدى فترة تصل إلى حوالي 10 سنوات، مع مساهمة من الحكومة تصل إلى حد أقصى قدره 22,000 جنيه مصري يجب أن يلاحظ أنه لا يُسمح بتضمين سيارات أخرى في مبادرة التبادل. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هيونداي إلانترا HD واحدة من الخيارات المميزة والمناسبة لمعظم الحالات.

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