انتبه قبل فوات الأوان .. احذر طهي هذا النوع من البطاطس بهذه الطريقة تؤدي إلى الوفاة .. كارثة محدش توقعها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرون يستمتعون بتناول البطاطس، خاصة الأطفال، حيث تعتبر وجبة غذائية غنية بالعناصر المفيدة إنها تتميز أيضا بسهولة إعدادها ومع ذلك، ظهرت مؤخرا بعض الأنواع من البطاطس التي قد تكون غير صالحة للأكل ينبغي التنبه إلى علامات التلف، حيث يمكن أن تكون هذه البطاطس ضارة للصحة وتحتاج إلى التخلص منها على الفور عندما تظهر عليها علامات واضحة للتلف، يجب التخلص من هذه البطاطس لأن تلك العلامات قد تشير إلى أنها أصبحت سامة بسبب تلف أنسجتها يمكن أن يؤدي تناول هذه البطاطس التالفة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وتأثيرات صحية سلبية لذلك، يُنصح بفحص البطاطس بانتظام ورمي أي منها الذي يظهر عليها علامات تدهور أو فساد.

بالرغم من الفوائد الكثيرة التي تتمتع بها البطاطس، إلا أنه عند تلفها، تصبح غير صالحة للاستهلاك، ويظهر هذا التلف بعد فترة من عدم استخدامها في هذه الحالة، تصبح البطاطس سامة وتشكل تأثيرًا سلبيًا على صحة الإنسان تظهر على البطاطس براعم صغيرة وتتغير إلى ألوان غير طبيعية، وهذه العلامات تشير إلى عدم صلاحيتها للتناول تلك البطاطس المتلفة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وتؤدي إلى مشاكل صحية تشمل هذه المشاكل التعب والجمود، وقد تسبب التعرق بالإضافة إلى الشعور بالدوار قد تتطور الأمور إلى حدوث القيء وظهور رغبة مستمرة في الغثيان لذا، ينبغي تجنب تناول البطاطس التي تظهر عليها هذه العلامات، والتخلص منها بمجرد اكتشاف أي علامة على التلف.

العلامات التي تشير إلى تلف البطاطس

توجد عدة علامات تشير إلى تلف البطاطس وعدم صلاحيتها للتناول أو الطهي في البداية، إذا كانت البطاطس ليست صلبة عند مسكها ولم يكن قشرها متماسكًا، يجب التخلص منها فورًا لتجنب التأثير الضار على الصحة قد تظهر على البطاطس بقع سوداء وتنبعث منها رائحة كريهة قوية، أو يمكن أن يظهر عفن على القشرة تتغير ألوان البطاطس إلى اللون الأحمر أو البني أو الأخضر كعلامة على تدهورها قد تظهر على البطاطس براعم خضراء ناتجة عن نموها بعد الحصاد تحتوي هذه البراعم على نوعين من المركبات السامة وهما السولانين والشكونين، والتي قد تسبب ضررًا كبيرًا للجهاز العصبي. يُفضل إزالة هذه البراعم والتحقق من صلاحية البطاطس للتناول، بشرط أن تكون رائحتها جيدة.