«اغرب قصة في التاريخ».. عروسة تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر من الزواج به!!.. كارثة بكل المقاييس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كانت تفاصيل تلك الحادثة تتمثل في أن زوجها ادعى أنه طبيب ناجح قد درس في الخارج بعد مواعدتها لمدة أسبوعين، قرر الانتقال للعيش معها لمدة تقارب الأسبوع خلال هذه الفترة، أظهر تصرفات لا تشوبها شائبة، حتى ساعد الفتاة في رعاية والديها اللذين كانا مرضى في ذلك الوقت وبناءً على هذه التجربة الإيجابية، تقدم بطلب للزواج، ولم يتأخر الوالدان في منحهما مباركتهما لهذا الزواج.

بعد الزواج، اكتشفت الفتاة وجود كتل على صدر زوجها عندما مواجهته، تجاهلها واعتبر المشكلة ناتجة عن تقلبات هرمونية ولكن، تفاقمت الأمور، وفي إحدى المرات، عندما عاد زوجها إلى المنزل واستعد للاستحمام، طلبت منه أن يخلع ملابسه ليثبت أنه رجل، إلا أنه لم يكن قادرًا على الخروج من هذا الموقف وعندما قام بخلع ملابسه، كشفت المرأة عن الحقيقة المفاجئة: أنه في الواقع كانت هوية جنسية لها كامأراة.

الأدلة التي عرفت بها العروس ان زوجها امرأة

اعترفت المرأة بالخدعة والتي لم تكن لديها خيار آخر، حيث كشفت أن اسمها الحقيقي هو إيراياني وأنها كانت تكذب بشأن جميع جوانب حياتها، بما في ذلك وظيفتها بشكل لا يصدق، صرحت الزوجة أمام محكمة منطقة جامبي بأنها لم تشك أبدًا في أن زوجها كان امرأة “مثلية” لمدة عشرة أشهر، ويبدو أن العلاقة الحميمية بينهما لم تكن متكاملة طوال فترة الزواج.