كنز ملوش مثيل!!.. تعرفي على أفضل طريقة لاستخدام "كريم بانثينول" للحصول على نتائج خيالية قبل ما تنامي... جوزك هينبهر من جمالك وحلاوتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشغل بال معظم النساء والفتيات في الفترة الحالية كيفية علاج مشاكل البشرة والعناية بها خاصةً مع الزيادة الرهيبة في أسعار منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل المختلفة، لهذا تلجأ العديد من السيدات إلى البحث عن تركيبات تلك المواد تحضيرها في المنزل، ولعل أبرز تلك التركيبات هو كريم بانثينول المعروف بفاعليته الجبارة في تفتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة وترطيب، حيث يعد كريم بانثينول أفضل مستحضرات العناية بالبشرة الفعال في علاج القشور والحبوب التي تظهر بالوجه والقضاء على أغلب مشاكل الوجه.

مكونات وصفة كريم بانثينول والنشا الجبارة في تفتيح البشرة

يمكن تحضير وصفة كريم بانثينول في المنزل بكل سهولة والاستفادة منها في القضاء على حب الشباب والبثور التي تظهر في البشرة بفاعلية كبيرة، إلى جانب الترطيب العميق باستخدام المكونات التالية: