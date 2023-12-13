"وصفة للمتزوجين فقط".. استخدم مسمار واحد من "القرنفل" بتلك الطريقة يجعله أقوى من أضعاف الحبة الزرقاء... هتبقى بقوة 100حصان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من الاستخدامات الهامة لجسم الإنسان لما له من خصائص علاجية وتجميلية تجعله يدخل في تحضير العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة للبشرة والشعر، كما يستخدم القرنفل في إعداد الكثير من الوجبات لما يكسب الطعام نكهة وطعم شهي لا يقاوم بالإضافة إلى فوائده الصحية التي تعود على الصحة العامة، إلى جانب خصائصه المفيدة في تقوية القدرة الجنسية عند الرجال.
استخدامات القرنفل المتعددة
توجد العديد من الاستخدامات المفيدة والهامة التي يمتاز بها القرنفل منها التالي:
- يضاف القرنفل في القهوة العربية لإعطائها نكهة مميزة وطعم رائع يفضله الجميع.
- يستخدم القرنفل في تحضير بعض الوصفات الطبيعية خاصةً الوصفات الخاصة بعلاج مشاكل الشعر والبشرة.
- كما يُطلق على القرنفل في الدول العربية اسم المسمار.
- يمكن إضافة القرنفل إلى معظم وصفات الطعام مما يجعل لها طعم مميز ورائحة ذكية إلى جانب فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان.
- والجدير بالذكر أن القرنفل يتم زراعته بكثرة في بلاد الصين والهند وباكستان وكذلك إندونيسيا والفلبين، وغيرها من البلدان.
- يتواجد القرنفل في تلك البلدان على صورة بهارات.
فوائد القرنفل الرهيبة للصحة والجسم
أُجريت العديد من الدراسات في أمريكا حيث أشارت إلى أن ملعقة واحدة من القرنفل تحتوي على الكثير من الفوائد لجسم الإنسان منها ما يلي:
- يشتمل القرنفل على ما يزيد عن 21 سعر حراري.
- كما أنه يحتوي على أكثر من 1.5% من الدهون الصحية الهامة لجسم الإنسان.
- وكذلك يحتوي القرنفل على نسبة دهون مشبعة تقدر بنسبة 35%.
- لهذا يعد القرنفل مفيد جداً للصحة والبشرة وكذلك الشعر حيث له العديد من الاستخدامات الهامة والمفيدة لصحة الجسم.