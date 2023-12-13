"وصفة للمتزوجين فقط".. استخدم مسمار واحد من "القرنفل" بتلك الطريقة يجعله أقوى من أضعاف الحبة الزرقاء... هتبقى بقوة 100حصان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من الاستخدامات الهامة لجسم الإنسان لما له من خصائص علاجية وتجميلية تجعله يدخل في تحضير العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة للبشرة والشعر، كما يستخدم القرنفل في إعداد الكثير من الوجبات لما يكسب الطعام نكهة وطعم شهي لا يقاوم بالإضافة إلى فوائده الصحية التي تعود على الصحة العامة، إلى جانب خصائصه المفيدة في تقوية القدرة الجنسية عند الرجال.

استخدامات القرنفل المتعددة

توجد العديد من الاستخدامات المفيدة والهامة التي يمتاز بها القرنفل منها التالي: