«طريقة متخطرش على بال العفريت »!!! .... بطريقة جهنمية وفي اقل من 10 ثواني يمكنك فتح القفل بسهولة عند فقدان المفتاح...يرجي استخدامها في الحلال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غالبًا ما نفقد مفاتيح الأقفال، سواء كانت للأبواب أو الأدراج الخاصة بأمور مهمة. يمكن أن يكون من المزعج عدم القدرة على فتح هذه الأقفال دون التسبب في أضرار في هذا المقال، سنقدم عدة حلول بسيطة باستخدام أدوات متاحة لفتح الأقفال بسهولة إذا كنت تبحث عن طرق لفتح الأقفال بأمان، يجب عليك متابعة ما يأتي.

طريقة فتح القفل

باستخدام علبة واحدة من علب المياه الغازية “كانز”