ازاى عايشين واحنا ما نعرفش.. لماذا منع الله سبحانه وتعالى تعدد الأزواج للسيدة وأحل للرجل أربع زوجات.. علماء الفقه يجيبون إجابة مدهشة

لماذا يتم تحريم تعدد الأزواج للمرأة

يجب الاشارة ان تحريم تعدد الأزواج للمرأة في المقام الأول هو امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وإن كنا لا نمتلك الحجة الكافية فيكفي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك فعلينا الطاعة والتنفيذ فقط ولكن أوامر الله والنواهي لا تخلو من الحكمة التي يتوصل إليها العقل البشري واستنبط الهدف من ورائها لنرى إعجاز في أوامر الله سبحانه وتعالى إلينا فإن العلماء أوضحوا أن السيدة التي تتزوج أكثر من رجل تكون عرضه للاصابه بامراض جنسيه متعدده مثل الايدز وامراض مختلفه فان اباحي تعدد الازواج للسيدة سوف يؤدي الى خلط الانساب وهذا من الأمور الخطيرة.

تعدد الزوجات للرجل

يجوز للرجل أن يعدد الزوجات إلى أربعة ولكن تبعا لبعض القوانين حيث ان الامر لم يترك سدى ولكن يجب عليه العدل بين الزوجات من حيث الإنفاق المعاملة وغيرها من الأمور الأخرى.