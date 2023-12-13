“معلومة ماتخطرش على بال الجن الأزرق” .. ماهو السر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب هيصدمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعاني جميعا من النسيان لذلك قد تضيع المفاتيح او لا نتذكر مكانها عند الحاجة إليها، وعادة ما تكون مفاتيح هامة لخزانة أو للمنزل أو مكان العمل، فنحن نميل إلى الإحتفاظ إلى الأشياء الهامة والثمينة في مكان آمن ونضع عليه القفل للأمان، وعندما لا نجد المفاتيح يلجأ الكثير منا إلى كسر القفل وهذا يسبب أضرار مادية جسيمة لذلك تم توفير عدة حلول سهلة وبسيطة لفتح القفل بدون مفتاح سنوضحها في هذا المقال.
طريقة سحرية بمشبك الورق لفتح القفل
يمكن إستخدام مشبك الورق بسهولة كحل فعال عندما نفقد المفتاح وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:
- فتح أحد أطراف المشبك ونترك الأخر.
- نضع في فتحة القفل الطرف المفتوح من المشبك.
- نقوم بلف المشبك الورقي في كلا الإتجاهين حتى يفتح القفل.
- يفتح القفل بسهولة ودون أضرار.
- يمكن الأستعانة بسلك معدني رفيع وعمل نفس الخطوات السابقة لفتح القفل.
طرق أخرى لفتح القفل دون مفتاح
يوجد طرق سهلة لفتح القفل وذلك عن طريق إستخدام علب الكانز الخاصة بالمشروبات الغازية وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:
- أخذ الجزء العلوي من علبة الكانز ونقطعها على شكل حرف T بإستخدام المقص.
- إدخال هذا الحرف في مكان فتح القفل.
- تحريك الحرف يميناً ويسارا حتى يفتح القفل.
- يفتح القفل بسهولة ودون بذل أي مجهود.
لكن يجب التنبيه بأنه يجب توخي الحذر عند القيام بهذه الطريقة حتى لا تصاب الأيدي بأي ضرر، ويمكن الأستعانة بدبوس الشعر أو دبوس الورق سوف يؤدي إلى نفس الغرض لأنه مبطط.