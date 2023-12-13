“معلومة ماتخطرش على بال الجن الأزرق” .. ماهو السر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب هيصدمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعاني جميعا من النسيان لذلك قد تضيع المفاتيح او لا نتذكر مكانها عند الحاجة إليها، وعادة ما تكون مفاتيح هامة لخزانة أو للمنزل أو مكان العمل، فنحن نميل إلى الإحتفاظ إلى الأشياء الهامة والثمينة في مكان آمن ونضع عليه القفل للأمان، وعندما لا نجد المفاتيح يلجأ الكثير منا إلى كسر القفل وهذا يسبب أضرار مادية جسيمة لذلك تم توفير عدة حلول سهلة وبسيطة لفتح القفل بدون مفتاح سنوضحها في هذا المقال.

طريقة سحرية بمشبك الورق لفتح القفل