«سبب غير متوقع».. هل تعلم لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله.. الإجابة لم تخطر على بال أحد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعرف الجميع أن هناك بعض المخلوقات التي خلقها الله وان بالتأكيد هناك أسباب قد لا نعلمها في بعض الأحيان عن سبب خلق هذه المخلوقات ، ولعل أكثر ما يشغل بالنا هو السبب في خلق الخنزير ، وخصوصا أنه تم التحذير والنهي بشكل كامل عن تناول لحم هذا المخلوق ، ولذلك يجب العلم انه يعود تحريم الله سبحانه وتعالى لاستهلاك لحم الخنزير إلى عدة عوامل متنوعة ، قد تكون كل تلك العوامل ترجع الي أسباب صحية .

ما هو وضع الأديان السماوية من الخنزير؟ من حكمة الله أن الخنزير يؤدي دورًا فعّالًا في المحافظة على توازن النظام البيئي، حيث يقلل من عدد الحشرات والنباتات الضارة ، وهذا لا يخالف كثيرا أسباب تحريم تناول لحمه . موقف الأديان السماوية من الخنزير يتسم بالتشديد على حظر استهلاكه، وهذا ينطبق على الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية.

في الديانة اليهودية، يُحظر بشكل صريح استهلاك لحم الخنزير، ويأتي هذا التحريم في سفر اللاويين، حيث ينص النص الديني على أن “لا تأكلوا من لحم الخنزير لأنه نجس لكم”.

وفي الديانة المسيحية، يُشدد أيضًا على تحريم أكل لحم الخنزير، ويُذكر ذلك في العهد القديم بتكرار التنبيه على نجاسته.

أما في الديانة الإسلامية، يتم تنصيص على تحريم أكل لحم الخنزير في القرآن الكريم بشكل واضح، حيث يقول الله تعالى: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ”.