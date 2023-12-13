«سبب غير متوقع».. هل تعلم لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله.. الإجابة لم تخطر على بال أحد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعرف الجميع أن هناك بعض المخلوقات التي خلقها الله وان بالتأكيد هناك أسباب قد لا نعلمها في بعض الأحيان عن سبب خلق هذه المخلوقات ، ولعل أكثر ما يشغل بالنا هو السبب في خلق الخنزير ، وخصوصا أنه تم التحذير والنهي بشكل كامل عن تناول لحم هذا المخلوق ، ولذلك يجب العلم انه يعود تحريم الله سبحانه وتعالى لاستهلاك لحم الخنزير إلى عدة عوامل متنوعة ، قد تكون كل تلك العوامل ترجع الي أسباب صحية .
ما هو وضع الأديان السماوية من الخنزير؟
من حكمة الله أن الخنزير يؤدي دورًا فعّالًا في المحافظة على توازن النظام البيئي، حيث يقلل من عدد الحشرات والنباتات الضارة ، وهذا لا يخالف كثيرا أسباب تحريم تناول لحمه .
- موقف الأديان السماوية من الخنزير يتسم بالتشديد على حظر استهلاكه، وهذا ينطبق على الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية.
- في الديانة اليهودية، يُحظر بشكل صريح استهلاك لحم الخنزير، ويأتي هذا التحريم في سفر اللاويين، حيث ينص النص الديني على أن “لا تأكلوا من لحم الخنزير لأنه نجس لكم”.
- وفي الديانة المسيحية، يُشدد أيضًا على تحريم أكل لحم الخنزير، ويُذكر ذلك في العهد القديم بتكرار التنبيه على نجاسته.
- أما في الديانة الإسلامية، يتم تنصيص على تحريم أكل لحم الخنزير في القرآن الكريم بشكل واضح، حيث يقول الله تعالى: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ”.