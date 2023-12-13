“ضاع عمرنا واحنا بنحطه في المكان الغلط ” .. خبير تكنولوجي ينصح بوضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الانترنت في هذه الأيام من أهم ضروريات الحياة ولا يستطيع أي منزل الاستغناء عنه حيث أصبح سمة من سمات هذا العصر لأن من خلاله أصبح العالم كقرية صغيرة ولذلك اصبح متوفر في معظم المنازل جهاز الراوتر بالباقات الشهرية ولكن يواجه الكثيرين العديد من المشاكل ومنها ضعف الاتصال بالشبكة بالاضافة لانقطاعها ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب وضعية جهاز الراوتر بالإضافة لأسباب أخرى سوف نقوم بذكرها في هذا المقال.

أسباب ضعف شبكة الإنترنت