ارميه فورا!! .. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. عيالك هتموت بسببك خلي بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حدث في الفترة الاخيرة عدة حوادث كونية خطيرة ، وكان السبب في هذه الحوادث هي الافراط الدايم في استخدام المنتجات والقائها ثم حرقها ، لذلك عملت المنظمات الدولية علي تطبيق نظام اعادة التدوير ، حيث يتم اعادة استخدام الاشياء القديمة ولعل من اكثر الاشياء شيوعا في هذه الفترة هي استعمال الزيت مرة اخري ، وعلي الرغم من اهمية الزيت المستعمل في انجاز العديد من الاغراض ، الا انه يجب الحرص عند استخدامه لانه قد يسبب العديد من الامراض التي تنتج عن غليان الزيت اكثر من مرة .

كيف يتم إعادة تدوير الزيت المستعمل

يتم إعادة تدوير زيت الطعام المستعملة بطريقة مؤذية جدا وهي: