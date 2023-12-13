” خراب بيوت مستعجل ” .. جهاز صغير موجود في كل بيت سبب في إرتفاع فاتورة الكهرباء إلى 700 جنيه .. اتخلص منه فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جهاز صغير موجود في كل منزل يسبب ارتفاع الفاتورة إلي 700 جنيه حيث أنه في هذه الأيام قام الأهالي بالشكوى من ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على الرغم من قلة استعمال الأجهزة ولكن الوزارة حذرت بالتقليل من استخدام بعض الأجهزة التي تساعد على سحب الفاتورة وسوف نخبركم عنها في السطور القليلة التالية.

جهاز صغير يعمل على ارتفاع فاتورة الكهرباء