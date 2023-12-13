” خراب بيوت مستعجل ” .. جهاز صغير موجود في كل بيت سبب في إرتفاع فاتورة الكهرباء إلى 700 جنيه .. اتخلص منه فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جهاز صغير موجود في كل منزل يسبب ارتفاع الفاتورة إلي 700 جنيه حيث أنه في هذه الأيام قام الأهالي بالشكوى من ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على الرغم من قلة استعمال الأجهزة ولكن الوزارة حذرت بالتقليل من استخدام بعض الأجهزة التي تساعد على سحب الفاتورة وسوف نخبركم عنها في السطور القليلة التالية.
جهاز صغير يعمل على ارتفاع فاتورة الكهرباء
هناك بعض الدراسات التي تقول إن المكواة والسخان هي تعتبر من الأجهزة التي تقوم باستهلاك الكهرباء بشكل مبالغ فيه من خلال انها تقوم بتوليد الحرارة وتسحب كميات كبيرة من الطاقة ولذلك عند استعمالهما باستمرار سوف تلاحظ ارتفاع الفاترة.
أجهزة تساعد علي ارتفاع فاتورة الكهرباء
قامت الوزارة بالتحذير من كثرة استعمال بعض الأجهزة الكهربائية التي تقوم بسحب كميات كبيرة من الطاقة وبالتالي ارتفاع الفاتورة:
- يعتبر التكييف هو من أكثر الأجهزة التي تقوم باستهلاك الكهرباء بشكل عام ويلاحظ هذه الزيادة بشدة في فصل الصيف أثناء ارتفاع درجة الحرارة حيث يقوم الناس بتشغيله لكي يتم التغلب على الحرارة الزائدة وبالتالي يسحب كميات كبيرة من الطاقة.
- بالإضافة إلي الغلاية الكهربائية التي أثبتت الدراسات أنها من أكثر الأجهزة التي تعمل على سحب كميات كبيرة من الطاقة على الرغم من صغر حجمها وسعرها إلا أنها تعتبر من الأجهزة التي تسبب ارتفاع الفاتورة بشكل أساسي حيث أنها تستهلك الكهرباء بنسبة خمسة بالمائة ما دامت الفيشة في المقبس حتى لو لم يتم تشغيلها