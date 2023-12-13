ما تأكلهاش لو ببلاش .. 10 أنواع من " الأسماك " لا تقترب منها تحت أي ظرف .. بمثابة سم قاتل

– أسماك صالحة للأكل

جدير بالذكر أن هناك العديد من أنواع الأسماك التي يتم تناولها من جانب الإنسان والتي تتميز بالطعم الرائع وتحتوي على الفائدة الصحية في نفس الوقت مثل

” سمك البلطي وسمك المكرونة والماكريل والبوري”

– أسماك غير صالحة للأكل

في ذات السياق فإن هناك مجموعة من الأسماك التي سنذكرها كي لا يتم تناولها والسبب وراء هذا التصرف أنها تحتوي على معدلات مرتفعة من الزئبق وهي مادة سامة لذا لا يمكن أن يتم أكلها من جانب الإنسان