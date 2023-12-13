"كنز في بيتك وانت متعرفش" …”عملة ال50 قرش” القديمة هتجعلك من الاثرياء …سعرها وصل الى 500 الف جنية …اعرف مكان بيعها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مؤخرا تزايد الاهتمام بالعملات الورقية القديمة وجمعها بواسطة الهواة نظرا لقيمتها الثقافية والتاريخية، ويكثر الاهتمام بوتيرة سريعة للعملات النادرة التي قضت مدة طويلة وتعكس مدى تطور المجتمع، ومن أمثلة ذلك العملة الورقية 50 قرشا التي تم استبدالها منذ فترة طويلة بالعملات النقدية وأصبحت لها جاذبية كبرى لدى الهواة والمجمعين، وباتت مطلوبة بشكل كبير مما جعل بعض الناس على استعداد لدفع مبالغ طائلة لاقتناء مثل هذه التحفة النادرة، ونقدم اليكم عبر سطور المقال أماكن لبيع هذه العملات القديمة.

تحمل العملة الورقية 50 قرشا في منتصفها شعار أبو الهول التاريخي الذي يعتبر أحد علامات مصر البارزة، إضافة إلى أن لديها بعض الرموز والدلالات المرتبطة بالثقافة المصرية القديمة وتعكس صورة المجتمع في ذلك الوقت، وعلى الرغم من مرور أكثر من 20 عاما على إيقافها إلا أن لديها جاذبية خاصة للهواة حيث تتميز العملات القديمة خصوصا بالتصميمات الفنية التاريخية ووجود الصور والنصوص المميزة التي تعطي صورة عن مكان وزمن إصدار العملة، الأمر الذي يجعل بعض الناس على دفع أكثر من 500 ألف جنيه لاقتناء هذه العملة.

أماكن بيع العملات الورقية القديمة