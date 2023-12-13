“مش هتروح لدكتور تاني من النهاردة” .. طريقةسهلة وبسيطة لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم وبدون أي تكاليف .. هتندم لو مجربتهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على أفضل طريقة لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم حيث أن الشمع الزائد الموجود في داخل الأذن يعمل على شعور بعض الأشخاص بالألم الشديد بالإضافة إلي أن الألم يجعلهم غير قادرين على الذهاب للطبيب لتنظيفها وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طريقة سهلة تساعدكم على تنظيف الاذن في المنزل بدون اي مجهود.

التخلص من الشمع الموجود في الأذن