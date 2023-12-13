“هيسرقوا صورك بدون ماتحس” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق .. خد بالك قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم إستخدام الواتساب بصورة كبيرة من قبل الجميع سواء كان للعمل او للتواصل او الدردشة مع الأهل والأصدقاء، ويحتوي الواتساب على كل الأسرار الخاصة بالفرد سواء تخص حياته الشخصية أو الأعمال والمهام التي يقوم بها، لكن أصبح من السهل إختراق الواتساب من قبل البعض وهذا له خطورة كبيرة وهذا سنوضحه بالتفصيل ونتعرف على أهم علامات إختراق الواتساب في هذا المقال.

علامات هامة للواتساب المراقب