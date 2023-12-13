يصنع المعجزات خلال 20 دقيقة جربة حالا …معجزة تحصل لجسمك لو حطيت الفول السوداني على الشاي.. مش هتصدق النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتعامل الأغلبية مع الفول السوداني مثل المكسرات، إذ يستخدم في تزيين الحلوى وحشوها، ويصنع منه الزبدة والزيت ويستخدم في إعداد بعض الوجبات، لكن في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة انتشرت فكرة إضافة الفول السوداني للشاي، بل وازدادت الشائعات على فوائده الكثيرة عند إضافته للشاي، مثل«أضف فول سوداني للشاي قبل تناوله وشاهد ماذا سيحدث لجسمك»، مع العلم أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، بل يتسبب في بعض المشاكل الصحية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في المعدة.

أضرار إضافة الفول السوداني للشاي

«أضف فول سوداني للشاي قبل تناوله وشاهد ماذا سيحدث لجسمك» انتشرت تلك الجملة مؤخرا بسبب بعض الدراسات التي تقول إن مشروب الشاي بالفول السوداني من المشروبات التي تحارب الجذور الحرة، لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، ويمنع الشيخوخة المبكرة ويجعل الجسم يتمتع بالشباب والحيوية وهي دراسة نشرها موقع «playcrazygame».

تحذير من شاي الفول السوداني

وبعد انتشار الشاي بالفول السوداني أو بالتحديد جملة أضف فول سوداني قبل تناوله وشاهد ماذا سيحدث لجسمك، قالت دكتورة التغذية إيمان إشرف في تصريحات خاصة، يعامل الناس الفول السوداني على أنه مكسرات لكنه في الحقيقة بقوليات والفول السوداني له فوائد كثيرة، كويس لصحة الهرمونات والأمعاء وفوائد للمخ».