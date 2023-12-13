يانهار أبيض ده الشعب المصرى حريقة شاى "هذا يحدث للجسم عند تناول أكثر من كوب شاي في اليوم.. مفأجاة"

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشاي هو مشروب شعبي، محبب لدى الكثيرين من الأشخاص حول العالم، وله العديد من الفوائد الصحية، ولكن الإفراط في تناوله، يمكن أن يحدث أضرار على الجسم.

فوائد شرب الشاي الأحمر

يعزز صحة المناعة، لأنه غني بمضادات الأكسدة

يساعد على تنظيم ضغط الدم والكوليسترول، ما يقلل مخاطر أمراض القلب.

كما أن الشاي يحسن صحة الدماغ

يعزز صحًة الذاكرة

يقلل من الإصابة بالزهايمر، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمى الجسم من الأمراض، وتقلل مخاطر الإصابة.

مخاطر شرب الشاي الأحمر

ما كمية الشاي المسموح بها؟

الإفراط في أكثر من 2 كوب لـ 4 يمكن أن يصيبك بالتوتر والقلق، لأنه يحتوي على مادة الكافيين، كما يمكن أن يسبب مشكلات للكلى، وتكوين حصوات عليها.

نصائح لتجنب مخاطر الشاي

تناول الشاي بين الوجبات وليس معها، منعًا لامتصاص الحديد.

من أفضل عدم تناول أكثر من 4 أكواب.

وضع القليل من السكر في الشاي.