كنز في بيتك وانتي متعرفيش!!.. استخدمي زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة وهتدعيلي..هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعلم كل النساء رغبتهن في الحصول على منتجات طبيعية لتفتيح البشرة في المناطق الداكنة، وتفتيح البشرة عبر العمر يعتبر أحد العوامل التي تؤثر على البشرة، لذا يلجأن إلى استخدام كريمات ذات أسعار مرتفعة للحصول على النتيجة المثلى، وغالباً ما لا تمنحهن النتيجة التي يرغبن فيها، لذلك، سنقدم لكم في هذا المقال بعض الطرق والوصفات التي تمنح البشرة الانتعاش والنعومة، وسوف نتعرف من خلال المقال وصفة زيت الزيتون والموز.

وصفة بزيت الزيتون والموز:

زيت الزيتون، المتوفر بسهولة في كل مكان وبسعر منخفض، يتم مزجه مع الموز، الفاكهة المتاحة على مدار العام ومن بين الفواكه ذات التكلفة المنخفضة، في الوصفة التالية:

1. ابدأ بملعقة من الموز المهروس.

2. أضف ملعقة من خل التفاح.

3. ضع ملعقة من الحليب.

كيفية تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون:

اتبع هذه الخطوات البسيطة لإعداد هذه الوصفة لتفتيح البشرة:

1. استخدم وعاءًا مناسبًا واهرس الموز باستخدام شوكة أو طاحونة.

2. أضف خل التفاح والزبادي وبقية المكونات، وامزج حتى تحصل على خليط متجانس وجيد التمازج.

3. قم بتنظيف البشرة جيدًا، ثم ضع الخليط واتركه لمدة 20 دقيقة.

4. اشطفه بالماء الفاتر للتخلص من التسمير والبقع الداكنة وتحقيق بشرة بيضاء مشرقة.

يمكن أيضًا استخدام هذه الوصفة على منطقة الكوعين والركبتين للتقليل من التسمير في تلك المناطق.