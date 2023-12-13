الغدر بعينه.. طالبة جامعية سعودية أحضرت زميلتها للمذاكرة في البيت..وعندما عاد شقيقها وفتح غرفتها حصلت المفاجأة

قصة غدر الصديقة بصديقتها

عاشت أسرة صغيرة وسعيدة، حيث كان أفرادها يشعرون بالحب والترابط. في يوم ما، شعر الأب بتعب شديد، فتم نقله إلى المستشفى بسرعة، لكن للأسف، وصل هناك وهو على وشك الفارق.

وكانت فاجعة للجميع، وانتهت مراسم الدفن والعزاء، وعاد الأخ وشقيقته إلى منزلهم وحيدين. بدأت الأيام تمر، ومع بداية الامتحانات، لاحظ الشاب أن شقيقته لا تظهر أداءً جيدًا في مذاكرة دروسها.

لوحظ تغير في سلوك الفتاة، حيث قرر شخص قريب منها أن ينصحها بقطع علاقتها مع صديقتها بسبب سمعتها السيئة ورغم التحذير، إصرار الفتاة على الاستمرار في الصداقة لم يتغير.

في أحد الأيام، اتصلت الصديقة بالفتاة وأخبرتها برغبتها في زيارتها في منزلها لمذاكرة دروسهم معًا وردت الفتاة موضحةً لها أن شقيقها يذهب للعمل في الصباح ويعود في المساء، مما يتيح لها الفرصة للحضور خلال تلك الفترة.

فعلاً، في اليوم التالي، ذهب الشاب إلى عمله، واتصلت الفتاة بصديقتها لتحضر إلى منزلها وعند عودة الشاب إلى المنزل وفتح الباب، صُدم بمشهد صادم، حيث وجد شقيقته مقتولة وملقاة على الأرض.

لم يتحمل الشاب الصدمة، فسقط مشلولًا على الفور، إذ كانت شقيقته كل ما يمثل الحياة بالنسبة له وعندما حضرت الشرطة وقامت بالتحقيق، اتضح أن صديقتها هي الجانية التي اقترفت الجريمة لسرقتها وقد تم اعتقالها ووضعها في الحبس حتى انتهاء التحقيقات.