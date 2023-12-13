"مش هتصبغي شعرك تاني" .. استخدمي القهوة والقرنفل للتخلص من شيب الشعر المبكر في ربع ساعة حتي لو كان شعرك كله أبيض .. انسي الشعر الأبيض نهائياً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث السيدات عن الوصفات الطبيعية الفعالة للتخلص من شيب الشعر المبكر والإبتعاد عن الوصفات الجاهزة التي بها تركيبات كيميائيّة تضر الشعر وفروة الرأس، وعلى رأس هذه المكونات خلطة القهوة مع القرنفل التى تعطي الشعر اللمعان القوي وتعمل على وقف تساقط الشعر، إلى جانب معالجة الشعر وزيادة كثافته والتخلص من الشيب المبكر، وسوف نقدم لكم طريقة تجهيز هذه الخلطة فى السطور التالية.
وصفة القرنفل والقهوة الطبيعية
تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية سهلة وبسيطة وموجودة ومتوفرة كما يلي:
المكونات:
- خل تفاح.
- 2 ملعقة من القهوة.
- 2 ملعقة من القرنفل المطحون.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الفازلين المذاب.
- ماء.
طريقة عمل الوصفة:
- نحضر وعاء ونضع القهوة والقرنفل به ونقلبهم جيدا.
- نضع الماء على المكونات الجافة تدريجيا.
- ثم نضع الزيوت من جوز الهند وزيت الزيتون والفازلين على المكونات ونخلطهم جيدا.
- نغسل الشعر ونقسمه أجزاء، نضع الخليط لمدة ساعتين على الأقل.
- نغسل الشعر بالماء وخل التفاح جيدا.
- وتعد هذه أفضل طريقة للتخلص من الشعر الشايب.
- يجب أن نستخدم الشامبو المناسب مع الشعر.
- يجب الإعتناء بالشعر وإستخدام البلسم المناسب.
- غسل الشعر مرة واحدة أسبوعيا.
أسباب تؤدي إلى الشيب المبكر
يوجد عدة أسباب تؤدي إلى الشيب المبكر لدى السيدات منذ بداية عمر الثلاثين وهذا لأسباب متعددة منها:
- كثرة إستخدام الصبغات الكيميائية التي تضر الشعر.
- يفقد الشعر المكونات والمواد الطبيعية الموجودة فيه.
- عدم التغذية الجيدة وفقد الجسم للفيتامينات اللازمة له.
- عدم الإهتمام بالشعر وكثرة إستخدام المكواة والسيشوار الذي يؤدي إلى هلاك الشعر.