"قصة أغرب من الخيال" .. عروسة سعودية تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر من الزواج .. العروسة اتصدمت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنتظر كل فتاة يوم وقوع قلبها فى الحب والزواج بهذا الشاب الذى يخطف قلبها، وتبحث فيه عن كل المميزات والأوصاف التي كانت تحلم بها، وتنتظر يوم الزفاف الذي يجمعها بزوجها وتكون أسرة خاصة بها وتعيش فى سعادة، وقصة اليوم عن فتاة سعودية قابلت شاب ووقعت فى حبه واقنعها به وأعجب به والديها، لكن إكتشفت مصيبة كبيرة بعد الزواج به وهذا سنعرضه بالتفصيل في هذا المقال.

مقابلة الفتاة السعودية لهذا الطبيب

قابلت فتاة من السعودية شاب قام بتعريف نفسه على أنه طبيب ناجح درس في الخارج، وقام بمواعدتها والخروج معه لمدة أسبوعين، ثم جاء ليقيم معها لمدة أسبوع وكان فى هذه الفترة على أخلاق عالية ويساعد الفتاة فى رعاية والديها وأحبوه جدا، وكان يتصرف بشكل لائق لذلك عندما تقدم للفتاة للزواج بها تمت الموافقة عليه سريعا.

زواج الفتاة السعودية وإكتشاف الكارثة

تزوجت الفتاة من هذا الطبيب وبدأت تكتشف أشياء كثيرة، منها وجود كتل على صدر زوجها وعندما سألته عنها قال أنها مجرد هرمونات وقام بتجاهل الأمر، لكن زادت شكوك الفتاة وفى يوم طلبت منه عندما كان يستعد للإستحمام أن يتجرد من ملابسه تماما أمامها ليثبت لها أنه رجل، ولم يجد مفر من الهرب منها فخلع ملابسه للتأكد الفتاة بأن زوجها هو فى الأصل فتاة واعترفت بأن إسمها الحقيقي هو إيرايانى وأنها ليست طبيبة وكذبت فى كل شئ، وقدمت الفتاة طلب الطلاق منها لأنها فتاة وكذبت وعرفت الأمر بسبب عدم إكتمال العلاقة الحميمة بينهم.