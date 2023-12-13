محدش كان يصدق.. حسناء سعودية فجعت بموت زوجها فقرر الأهل تزويجها من شقيقه.. وفي ليلة الزفاف حدثت الفاجعة

تم الموافقة على الشاب من قبل أهل الفتاة بسبب سمعته الحسنة، وتمت الخطوبة بنجاح وبعد فترة، جاء موعد الزفاف الذي شهد لحظات رائعة، وانطلقوا في حياة زوجية جديدة بفرح وتفاؤل.

رغم السعادة السائدة، بدأت الشكوك تتسلل إلى قلب الزوجة حيال تصرفات زوجها وقد لاحظت تغيره معها ورصدت محادثاته مع صديقتها، حيث اكتشفت رقم هاتفها في هاتفه. وعندما استفسرته، نفى أي تواصل معها.

في إحدى الأيام، تلقى الزوج اتصالًا وخرج، فسارعت زوجته للخروج أيضًا وهنا، شاهدته وهو يلتقي بصديقته، ما جعل الشك يتسلل إلى قلبها، وبدأت تظن أنه يخونها مع صديقتها، دون أن تكون على دراية بطبيعة العلاقة بينهما.

في لحظة غير طبيعية، خطرت لها فكرة تخلص من زوجها، حيث لم تكن تقبل بفكرة فقدانه لصالح غيرها أو أن يتركها وبشكل فاجع، قامت بوضع سم في الطعام الذي أعدته له، وبعد تناوله، فارق الحياة على الفور.