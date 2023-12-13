"خلوا بالكم من عيالكم" .. تعرف على حكاية الأم السعودية التي وضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفة ابنتها .. ماشاهدته الأم كان صادما

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في عالمنا الحالي تسيطر التكنولوجيا على حياتنا ويعتمد الناس بشكل كبير على أجهزة المراقبة لحماية منازلهم وسلامة أبناءهم، وكثيرا من الأمهات تضطر للخروج سواء للعمل أو التسوق وتحتاج إلى مراقبة أبنائهم وخاصة الأطفال أو المرضى للاطمئنان على حياتهم وسلامتهم، وفي هذا السياق قامت أم سعودية لأربعة أولاد بتركيب كاميرا مراقبة لمشاهدتهم أثناء غيابها خلال ساعات العمل فكان الخبر صادم ونرصد لكم خلال المقال ماذا شاهدت هذه المرأة وردة فعلها،

أم سعودية تضع كاميرا مراقبة في غرفة ابنتها

تواجه الكثير من الأمهات تحديات يومية والتي تفرض عليهم الابتعاد عن المنزل والأولاد ويحتاجون إلى مراقبة الأطفال للاطمئنان على سلامتهم، ولذلك قررت أم سعودية بوضع كاميرا مراقبة في غرفة الأبناء لتطمئن عليهم خلال ساعات العمل، ولكنها فوجئت بأصوات صراخ عالية تظهر من غرفة ابنتها ذات 4 أعوام، واتجهت مسرعة إلى المنزل يسودها الخوف والقلق عندما استمعت إلى هذه الأصوات المخيفة الصادرة من الكاميرا.

رد فعل الأم لما سمعته من كاميرا المراقبة

بعد الذهاب للمنزل وسماع الأصوات الغريبة تواصلت على الفور من شركة المراقبة والتي قامت بعمليات الصيانة وتبين انه تم اختراق الكاميرا وهذه الأصوات صادرة من شخص اقتحم خصوصية منزلها، وأن هناك شخص غريب تمكن من الوصول لنظام المراقبة والتلاعب فيه، وهذه القصة تعكس مدى اهمية تعزيز أمان الأجهزة الالكترونية وتوعية الناس عن خطورة اختراق الخصوصية الرقمية.