خبر صادم لا يصدقه عقل .. أول دولة عربية تسمح للمرأة الزواج بأكثر من رجل و تمنع الرجل من تعدد الزوجات.. كارثة سودة من علامات يوم القيامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قال المحامي التونسي منير بن صالحة أنه حسب القانون التونسي فإن تعدد الزوجات غير قانوني ويتم معاقبة الرجل المرتكب ذلك الأمر، كما أوضح أيضاً بأنه حسب القانون التونسي فإن المرأة التي تتزوج من أكثر من زوج لا تعاقب قانونياً وأن مسألة تعدد الأزواج أمر عادي ولا يوجد نص قانوني أو أمر أو عقوبة تفرض على المرأة في حالة تعدد الأزواج، يعد ذلك الأمر كارثة كبيرة جداً وأمر محرماً في الدين الإسلامي حيث أن الدين الإسلامي قد سمح للمرأة بالزواج مرة أخرى بعد الطلاق وانتهاء شهور العدة أو بعد موت زوجها، تابع معنا مقالنا للتعرف على أسباب ما قاله المحامي التونسي منير بن صالحة حول تعدد الأزواج.

تحديث التشريعات

أكد منير بن صالحة أن التشريعات التونسية تنص على إضافة كلمة الأزواج لينص الأمر على منع الزوجات والأزواج وليس الزوجات فقط.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو شهير لسيدة تونسية تسمي الحاجة سندس تقول فيه أنها ستكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت، كما نشرت في حسابها على التيك توك فيديو توضح فيه ما تود فعله في الفترة المقبلة حيث قالت باللغة التونسية “بش نكون أول تونسية تعرس بزوز (اثنين) رجال، وأكدت أن القانون التونسي يضمن لها حق الزواج من أكثر من رجل في آن واحد ويمنع تعدد الزوجات بينما يسمح بتعدد الأزواج.

القرار جريء

قالت الحاجة سندس “ندعو أصحابي وأحبابي للحضور، سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت، وأنا سعيدة”.

وقامت بنشر فيديو آخر على التيك توك تقول فيه لا داعي للقلق فأنا أعلم حقوقي وواجباتي، لذا لا داعي للقلق عزيزتي، سأحافظ على العدل بينهما، حيث سأضع زوجا في عين وآخر في العين الأخرى.