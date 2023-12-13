دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عشان محدش ينصب عليك .. حيلة ذكية للتفرقة بين الزبدة الأصلية من المغشوشة.. اعرفيها فورا!!.. من المعروف أن الزبدة تدخل في عملية الطهي لذا لا يمكن الإستغناء عنها في اي مطبخ ، تمد للطعام قيمة غذائية ومذاق أفضل، لذا عند.شراءها من الاسواق لابد ان تتأكد انها طبيعية واصليه حتي تحصلين علي اعلي فائدة، ولكن الزبدة الطبيعية الموجودة في الأسواق، في بعض الأحيان، قد تكون مغشوشة، لذا سوف نستعرض لكم كيف يمكن التفرقة بين الزبدة الطبيعية والمغشوشة؟! .. هيا بنا لمعرفة الفروق بكل سهولة.

حيلة ذكية للتفربة بين الزبدة الطبيعية والمغشوشة هناك عدة طرق للتفرقة بين الزبدة الأصلية من الزبدة المغشوشة، ومن هذه الطرق أنه يمكنك وضعها على النار ووجود فوران في شرش الزبدة ويشبه طبقة الفوم، فمن حيث الرائحة يمكنك معرفة الاصليه من المغشوش، كالآتي: الزبدة المغشوشة : عندما يتم وضعها على النار ستظهر طبقة ريم بيضاء وتظهر روائح غريبة ولكنها تختفي بسرعة، وتكون المورته ليس لها اي طعم مما يجعلك لا ترغب في تناولها.

: عندما يتم وضعها على النار ستظهر طبقة ريم بيضاء وتظهر روائح غريبة ولكنها تختفي بسرعة، وتكون المورته ليس لها اي طعم مما يجعلك لا ترغب في تناولها. الزبدة الطبيعية او الأصلية: تظل رائحتها موجودة لفترة طويلة وتزيد مع الفوران على النار، وهذا عكس الزبدة المغشوشة، وتكون المورتة في الزبدة الطبيعية لونها واضحا وجميلا وله رائحة جميلة ونفاذة تشجع على تناولها .