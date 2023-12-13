وصفة بمليون جنيه.. مش هتستغنى عنها تاني لو عندك كريم بانثينول هتعملي منه وصفة ولا في الخيال.. هتجنني جوزك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى العديد من السيدات في الحصول على بشرة ناعمة ورطبة طوال الوقت، وتلجأ إلى حلول كثيرة ووصفات متعددة وكلمات مختلفة ولكن لا تجد نتيجه جيده ويكلفها ذلك المزيد من الاموال لذلك جئنا اليك اليوم بكريم بانثينول بعد الحلول الرائعه لمشكلات البشرة فسوف تحصلين على بشرة أكثر نضارة وإشراقا لان له العديد من الفوائد ويحتوي على عناصر متعددة للبشرة وسوف نتعرف على وصفة كريم البانثينول لتفتيح وترطيب البشرة خلال التالي.

تركيبة كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة تركيبة كريم بانثينول مخصصة للحصول على بشرة نضرة وفاتحة حيث انك يمكن ان تحصل عليه بسهوله من اي صيدليه وغيرها مكلف ولكن يعالج العديد من مشكلات البشرة مثل الحبوب و الشوائب والبقع الداكنة ويجعل البشره اكثر نضاره فيمكن استخدامها من خلال المكونات التالية كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

اثنين ملعقة من زيت الزيتون.

ثلاث نقاط من فيتامين سي. كيفية تجهيز وصفة كريم بانثينول مع النشا احضري اناء وضعي به كمية البانثينول مع النشا واخليها جيدا.

و اضيفي اليها ماء الورد واخلطها المكونات مع بعضها البعض حتى تتداخل ويصبح لديك قوام كريمي.

ضيفي اليه زيت الزيتون واستمر في التقليب ثم اضيفي في فيتامين سي وقلبي المكونات جيدا اشطفي البشرة وضعيها على الوجه لمده 15 دقيقه.

ثم اغسليها بالماء الفاتر وكررها من مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة