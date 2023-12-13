العشبة السحرية.. هترجعك شباب لو عمرك فوق ال 60.. تناول ورق الغار بهذه الطريقة والنتائج المبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ورق الغار من اهم انواع الاعشاب التي تستخدم منذ القدم وله فوائد صحية متعددة حيث ان له نكهه مميزه يضاف الى العديد من الأطعمة كنوع من أنواع التوابل، حيث انه يستخدم في اغلب الوصفات بالاضافة الى ان ورق الغار له العديد من الوظائف التجميليه ويساعد على انقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ويستخدم في علاج مشكلات الشعر والبشرة ويلجأ إليه العديد من الأخصائيين في الطب البديل وسوف نتعرف على فوائد ورق الغار خلال الفقرات التالية.

فوائد ورق الغار للشعر الابيض يعاني العديد من الاشخاص الرجال ونساء بظهور شعر ابيض في سن مبكر أو مع تقدم السن فإن ذلك يبدو مزعجا للكثير منهم يلجأون الى استخدام الصبغات الصناعية التي تعطيهم نتائج مؤقتة ولكن سرعان ما يزول ويرجع الشيب كما هو بالاضافه الى ان هذه الصبغات تهلك الشعر وتسبب مشكلات كثيرة من التساقط والهيشان، لذلك جئنا اليك بوصفه ورق الغار للتخلص من الشيب فيا وصفه طبيعيه غير مكلفه وتعطي نتائج دائمة. طريقة عمل وصفة ورق الغار للشعر الابيض يمكنك تحضير وصفه ورق الغار بالخطوات التالية: احضري كميه من ورق الغار وضعيها مع أوراق الشاي واتركيها على النار تغلي لمدة أربع دقائق.

ثم أطفئي النار واتركيها حتى تبرد اغسلي الشعر بها يوميا.

واتركيها على الشعر لمده ساعه كامله وسوف تجد نتيجه من اول استخدام.