لن تصدق ماذا طلبت تلك العروس قبل كتب كتابها؟ .. سعودية تفاجئ المأذون وتطلب منه أن تري هذا الشئ من الزوج قبل عقد القران أمام الجميع.. صدمة لجميع الحاضرين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائما ما تقع أشياء غريبة في مراسم الزواج وعقد النجاح لم تكن في الحسبان ومثال على ذلك قامت عروسة سعودية بتحديد شرطاً غريباً من أجل إتمام مراسم زواجها، حيث أصرت أن يجتاز الزوج الفحوصات الطبية المتنوعة لخوفها الشديد من نقل الأمراض إليه، وأكدت العروس أنه ينبغي على عريسها إجراء الفحوصات الطبية قبل تحديد موعد عقد الزواج مؤكدة أنه يخرج باستمرار ويختلط بالآخرين عكس وضعها حيث أنها تلتزم وتبقى في المنزل.

سعودية تفاجئ المأذون وتطلب منه هذا الطلب

قالت العروس أن الوباء الذي انتشر في العالم أدى إلى موت العديد من الأشخاص، وأكدت أن أحد أقاربها أصيبت بالوباء خلال زيارة عائلية وتوفيت خلال 24 ساعة من دخولها المشفى، وهذه القصة تعكس الحذر والوعي الصحي الذي ينبغي أن يكون موجود في الظروف الصحية الحرجة، لذا أصرت العروس على ضرورة خضوع عريسها للفحوصات قبل إتمام الزواج، وأكدت أنها مستعدة للبقاء في المنزل والالتزام بكافة الإجراءات الصحية في حين أن العريس يتفاعل مع الآخرين باستمرار، وأوضحت أن الجائحة التي مر بها العالم تسببت في خراب كبير على المستوى الطبي

أهمية إجراء الفحوصات الطبية

تكمن أهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج فيما يلي: