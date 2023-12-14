“خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. خد بالك قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد عدد صغير من الأفراد الذين لا يستخدمون تطبيق واتساب، ولكن الغالبية العظمى تعتمد عليه، سواء في العمل أو للتواصل مع العائلة والأصدقاء وغيرهم ورغم وجود أسرار قد تتعلق بالعمل أو أمور أخرى، إلا أن ظاهرة غريبة ظهرت تتعلق بالاختراقات في حسابات واتساب، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على بعض الأفراد. لذا، سنتعرف على علامات تشير إلى اختراق حساب واتساب.

هناك عدة علامات مهمة تشير إلى أن تطبيق واتس اب مراقب

إذا كنت تبحث عن دلائل اختراق حسابك وتجسس شخص آخر عليه، فهناك عدة علامات قد تشير إلى هذا الأمر. عند ظهور هذه العلامات، يكون من المفيد الإدراك بأن حسابك قد تم اختراقه. تتضمن هذه العلامات:

بطء في أداء الهاتف وتطبيق الواتساب: إذا كنت تواجه بطءًا في أداء هاتفك، ويظهر تطبيق الواتساب بشكل غير جيد، خاصة أثناء محاولة إرسال أو استقبال الرسائل، فهذا يشير إلى عدم أمان حسابك. نشاط غير معتاد على حسابك: إذا لاحظ أحد أصدقائك تفاعلًا غير مألوف من جانبك، وقدرتك على محادثة أي شخص، بينما يكون اتصال الإنترنت على هاتفك غير فعال في ذلك الوقت. ظهور مشاركات غير مألوفة: إذا ظهرت مشاركات على حسابك الشخصي لم تكن من نشرك الشخصي، فهذا يشير إلى اختراق حسابك والتلاعب به. كيف يمكن لأي فرد حماية حسابه في تطبيق الواتساب من عمليات السرقة والاختراق؟ إذا كنت تستخدم تطبيق واتساب وترغب في حماية حسابك من الاختراق أو إذا كنت تشعر بأن حسابك معرض للخطر وتريد تعزيز حمايته يفضل اتباع الخطوات التالية لتأمين حسابك ومنع أي محاولات اختراق مستقبلية: انتقل إلى حسابك الشخصي في تطبيق واتساب من قائمة الإعدادات. اختر خيار “التحقق بخطوتين”. قم بتفعيل هذه الميزة وقم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحساب واتساب الخاص بك. بعد تفعيلها، أضف عنوان بريدك الإلكتروني واتخذ إجراءات إضافية لتعزيز الحماية.”

هذه الخطوات تعتبر إجراءات فعّالة لتقوية أمان حساب واتساب الخاص بك وللوقاية من المخاطر المحتملة للاختراق.