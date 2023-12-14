سر افخم المطاعم.. السمك المقلى بالماء بدون نقطة زيت بتتبيلة جبارة بطعم رهيب ومقرمش وخفيف وصحى بدون تكاليف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -تحضير السمك المقلي بالماء بدون استخدام نقطة زيت تعتبر إحدى الطرق الغير معروفة لدى العديد من الأشخاص، إلا أنها اكتسبت شهرة كبيرة تعد هذه الوصفة خيارًا خفيفًا ومحبوبًا للكثيرين، حيث تتميز بالحفاظ على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات الموجودة في السمك، مما يجعلها طريقة صحية لاستمتاع بالطعم الرائع للسمك المقلي دون الحاجة إلى استخدام الزيت.
السمك المقلى بالماء بدون نقطة زيت
ينصح الأطباء بتناول السمك المطهو في الماء للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم تعتبر هذه الطريقة أفضل حلاً لأنها تمنح الفرصة للاستمتاع بفوائد السمك دون استخدام الزيت تعتمد العديد من الأمهات على هذه الطريقة لحماية أفراد أسرهن، سواء كانوا يعانون من مشاكل صحية أم لا عند تحمير السمك بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من حمض أوميغا 3 الذي يعتبر أحد الأحماض الدهنية المهمة، والذي يلعب دورًا في تقوية المناعة والحفاظ على صحة القلب.
طريقة قلي السمك في الماء
يمكن تحضير السمك بسهولة في المنزل بدون استخدام زيت، باستخدام المكونات التالية:
- نصف كيلو من السمك.
- دقيق.
- نشا.
- ماء.
- ثوم مطحون.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ربع ملعقة بيكنج بودر.
- بهارات السمك.
خطوات التحضير:
- نظِّفي السمك جيدًا بالماء وتخلصي من القشور.
- جفِّفي السمك جيدًا من الماء.
- في وعاء، ضعي بهارات السمك والملح والفلفل والثوم وقم بخلطها جيدًا.
- في وعاء آخر، أضيفي البيكنج بودر والماء والنشا والدقيق والخل وقمي بخلطهم.
- قومي بتتبيل السمك من الداخل بالثوم ومن الخارج بالخليط السابق.
- وضعي السمك في الوعاء الثاني وقلبيه على الجانبين.
- قومي بتغطية السمك بخليط الدقيق والنشا وضعيه في الفرن عند درجة حرارة 180 درجة.
- بمجرد استواء السمك، ضعيه في طبق وقدميه مع طبق طحينة وسلطة.