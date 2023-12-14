سر افخم المطاعم.. السمك المقلى بالماء بدون نقطة زيت بتتبيلة جبارة بطعم رهيب ومقرمش وخفيف وصحى بدون تكاليف

ينصح الأطباء بتناول السمك المطهو في الماء للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم تعتبر هذه الطريقة أفضل حلاً لأنها تمنح الفرصة للاستمتاع بفوائد السمك دون استخدام الزيت تعتمد العديد من الأمهات على هذه الطريقة لحماية أفراد أسرهن، سواء كانوا يعانون من مشاكل صحية أم لا عند تحمير السمك بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من حمض أوميغا 3 الذي يعتبر أحد الأحماض الدهنية المهمة، والذي يلعب دورًا في تقوية المناعة والحفاظ على صحة القلب.