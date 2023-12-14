فكرة عبقرية لو غسالتك مش بتنظف الملابس جربي هذه الطريقة والنتيجة مفاجأة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الغسالة تعتبر أحد الأدوات الكهربائية الرئيسية في المنزل، حيث يتم استخدامها بشكل يومي لتنظيف الملابس والمفروشات ومع ذلك، قد تتراكم الأوساخ والرواسب داخل الغسالة نتيجة للاستخدام المستمر، مما يسبب رائحة كريهة ويزيد من فرص تلف الملابس خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ونتعرف على مزيد من التفاصيل في هذا السياق في السطور التالية.

تنظيف الغسالة

ينبغي علينا أن نولي اهتماماً خاصًا لتنظيف الغسالة بانتظام. يمكنك بسهولة تحسين حالة الغسالة عبر استخدام الملح والخل، حيث يمكن إضافتهما إلى دورة الغسيل بالماء البارد وتشغيل دورة صغيرة يعتبر هذا الإجراء بسيطا وفعالا، حيث يمكنه التخلص من الرواسب والروائح الكريهة لذا يجب علينا أن نظهر حذرًا ونولي اهتمامًا لصحة الغسالة ونقوم بتنظيفها بانتظام لضمان أدائها الجيد وتحقيق نتائج مرضية عند استخدامها.

إليك طريقة بسيطة وفعّالة لتنظيف غسالتك دون إنفاق مبالغ كبيرة:

كل ما عليك فعله هو وضع كمية من الملح والخل داخل الغسالة.

ابدأ بتشغيل دورة الغسيل بالماء البارد دون إضافة أي منظفات، مع إضافة الملح والخل.

ثم قم بتشغيل دورة صغيرة لضمان توزيع المواد بشكل جيد.

باستخدام هذه الطريقة، ستتمكنين من تنظيف الغسالة بسهولة وبتكلفة منخفضة. ستتخلصين أيضًا من أي مواد عالقة في الغسالة التي قد تؤثر على أدائها على المدى الطويل، وستقضين على الروائح الكريهة تساعد هذه الفعالية في الحفاظ على أداء الغسالة وتجنب أي مشاكل محتملة في المستقبل. جربي هذه الفكرة اليوم وستلاحظين الفرق بنفسك.

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