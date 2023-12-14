ده خراب بيوت مستعجل!!.. احذر 5 مخاطر من تشغيل "جهاز الراوتر" طوال الليل لا يعلمها الكثيرين.. قوم شيل الفيشة حالاً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح استخدام شبكات الإنترنت في الآونة الأخيرة من ضروريات الحياة حيث يستخدمن الجميع بكثرة وبشكل يومي، لذا وجب تحذير جميع من يمتلكون أجهزة الراوتر في المنازل أو أماكن العمل المختلفة أنه بالرغم من تحذيرات شركات الاتصالات من أهمية عدم فصل الراوتر نهائياً من مصادر الكهرباء إلا أنه من الضروري فصل الراوتر في فترات الليل حفاظاً على سلامتك بالإضافة إلى أمان المنزل، والسبب يرجع إلى أنه عند ترك الراوتر يعمل طوال الليل والنهار فذلك ينتج عنه الكثير من الأضرار التي تكون جسيمة في بعض الأحيان وقد تصل إلى الموت، لذا دعونا نتعرف معكم على بعض الأمور التي يجب التنويه عنها عند استخدام الراوتر المنزلي.
أضرار تشغيل الراوتر طوال الليل
أوضح العديد من الخبراء عدة أسباب يجب علينا أخذ الحيطة منها في عدم تشغيل الراوتر طوال الليل منعاً لحدوث أضرار منها:
- قيام بعض المخترقين باختراق جهاز الراوتر وسرقة البيانات والمعلومات.
- قيام بعض الأشخاص أيضاً بسرقة الإنترنت الخاص بك مما يتسبب في جعل الباقة تنفذ سريعاً.
- ترك فيشة الراوتر موصله بالكهرباء طوال الليل قد ينتج عنه احتمالية حدوث ماس كهربائي.
- كما أنه يؤدي أيضاً إلى تلف الراوتر بسرعة إلى جانب التقليل من عمره الافتراضي.
نصائح هامة للحفاظ على سلامة الراوتر من التلف
نقدم لكم عدة نصائح وارشادات هامة يجب معرفتها للحفاظ على سلامة الراوتر من التلف منها التالي:
- يُنصح بفصل فيشة الراوتر من مصدر الكهرباء كل مساء أو عند عدم استخدام الراوتر.
- يجب وضع جهاز الراوتر بعيداً عن معظم الأجهزة الكهربائية حتى لا يؤدى إلى ارتفاع في درجة حرارة الجهاز مما يجعله يتلف سريعاً.
- من الضروري إبعاد الراوتر عن الأسطح الرخامية حتى لا تتسبب في ضعف الإشارة أو إنقطاعها.