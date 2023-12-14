شمس الكويتية تتجاوز المحظور واستعرضت مفاتنها على الانستجرام بدون خجل

فنون - كتب سعد محمود - تحظى صور الفنانة الكويتية شمس بمتابعة وتفاعل كبيرين من جمهورها على مواقع التواصل ، بسبب جرأتها وحماسها.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في الصور بإطلالة صيفية جريئة على يخت عملاق ، حيث ارتدت شورتاً رائعاً ، وقميصاً بأكمام قصيرة ، وحذاء رياضي.

من الناحية الجمالية ، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية ، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها ، وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية تتناسب مع وجهها.

جذبت النجمة شمس الأنظار وأثارت ضجة بين متابعيها ، بعد أن نشرت صورًا جديدة على صفحتها على إنستجرام ، ظهرت فيها بإطلالة جريئة أثناء قضاء إجازتها الصيفية في لندن.

وظهرت الفنانة الكويتية بملابس السباحة الخضراء ، ونسقت معه سترة كشمير صفراء ، وكشفت المايوه عن ظهرها وكتفيها ، وأظهرت صور شمس “وشماً” على ظهرها على شكل فراشة كبيرة.