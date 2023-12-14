اوعي ترميهم تاني.. 7 أفكار سحرية لإعادة تدوير برطمان الزجاج من تاني اعرفيهم فورا

استخدامات للبرطمان الزجاج الفارغ

يوجد أكثر من استخدام نستطيع الاستفادة من البرطمان الزجاج الفارغ به، وهذا عن طريق الاستعانة به بهذه الأمور داخل المنزل ومنها

الاستعانة به في وضع البهارات بكل برطمان وذلك لتوفير تكلفة شراء طقم توابل غالي الثمن.

وضع به البقوليات عندما يكون واسع وكبير واستعماله كأنه منظم في المطبخ.

وضعه بالحمامات لحماية الصابون ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

وضع بهم أي خيوط أو ادوات الخياطة للحفاظ عليها.

استخدامات أخرى للبرطمان الفارغ

البرطمان الفارغ يمكن وضع به مواد شمعية سائلة وفتلة ويبدأ صنع منهم فواحات وشمع بنشر رائحة جميلة بالمنزل، كما أن هناك طريقة أخرى وهي وضع به نباتات صغيرة في البلكونة لإعطاء مظهر رائع، بالإضافة إلى طريقة تحويلها لصندوق هدية ووضع بها بعض الرسائل الهامة لصديقتك، وكذلك حفظ الاموال كحصالة أطفال ويمكن تزيينها لهم.