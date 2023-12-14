سر جمالك الخفي .. وصفات سحرية بالفازلين والخل لتتخلصي من شعر الوجه بكل سهولة وفعالية

طريقة الفازلين والخل لإزالة الشعر

يمكنك الاستعانة بكلا من الفازلين والخل لإزالة الشعر، وهذا باستخدام طبقات من الفازلين لتجهيز البشرة حنى تترطب بالكامل لتقاوم طرق الإزالة والجهاز الذي تستخدمه دون حدوث أي تلف للبشرة بسبب جفافها، أما الخل يعمل على جعل الأمر غير مؤلم بالنسبة لك فيتم وضعه لجعل الوجه لا يشعر بحدة الأداة التي تستعين بها، وهما معا يعملان على الترطيب وتقليل الألم.

خطوات استخدام الفازلين والخل

لاستخدام الفازلين والخل في عملية إزالة شعر الوجه كل ما عليك فعله هو إحضارهما واتباع بعض الخطوات البسيطة التالية