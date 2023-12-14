طريقة تستاهل ملايين!!.. طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. خليكي ست بيت شاطرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس المقلية التي لا تحتوي على نسبة عالية من الزيت بالإضافة إلى المذاق المقرمش الرائع غير متوفرة إلا بالمحلات المتخصصة بقليها دائما، ولكن تم ابتكار طريقة جديدة لعملها بالمنزل زي المطاعم دون فرق ولكن بمذاق أفضل وهذا يرجع لنوع الزيت والطريقة التي يتم الطهي من خلالها، لهذا سنوضح البطاطس وكيفية عملها مقرمشة وجيدة بالإضافة إلى كيفية وضعها بالفرن والحصول عليها مقلية بدون زيت، كل هذا من خلال الفقرات القادمة
قلي البطاطس بطريقة صحيحة
لجعل البطاطس لا تحمل في قلبها الكثير من الزين كل ما عليك فعله هو إحضار كمية كبيرة من الزيت ثم قطع البطاطس وجهزها للقلي وستجد أنها مقلية مقرمشة بدون حمل الكثير من الزيوت والأفضل وضعها على مناديل مطبخ عند إخراجها حتى تتخلص من الكمية التي تظهر عليها من الخارج وهذا أكثر أمانا على الصحة بدلا من التناول مباشرة بالزيت.
طرق قلي البطاطس بدون زيت
يمكنك عدم استخدام الزيت مطلقا وهذا عن طريق إحضار بعض المواد واتباع الخطوات القادمة
- يمكن للأمهات الاستعانة بالفرن لقلي البطاطس على الصاج بدون استخدام نقطة زيت واحدة وهذا للأشخاص الذين يهتمون بصحتها.
- يوجد أداة لقلي البطاطس بدون زيت وهي المقلية الهوائية التي تعمل بالكهرباء وسعرها غالي جدا بالنسبة لبعض الأسر لذا عليكم باتباع أي طريقة غير مكلفة مناسبة لكم.