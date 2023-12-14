طريقة تستاهل ملايين!!.. طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. خليكي ست بيت شاطرة

قلي البطاطس بطريقة صحيحة

لجعل البطاطس لا تحمل في قلبها الكثير من الزين كل ما عليك فعله هو إحضار كمية كبيرة من الزيت ثم قطع البطاطس وجهزها للقلي وستجد أنها مقلية مقرمشة بدون حمل الكثير من الزيوت والأفضل وضعها على مناديل مطبخ عند إخراجها حتى تتخلص من الكمية التي تظهر عليها من الخارج وهذا أكثر أمانا على الصحة بدلا من التناول مباشرة بالزيت.

طرق قلي البطاطس بدون زيت

يمكنك عدم استخدام الزيت مطلقا وهذا عن طريق إحضار بعض المواد واتباع الخطوات القادمة