هام وعاجل .. قريبا7 دول عربية ستنهار عملاتها و تصبح بدون أي قيمة نقدية .. الأسماء بالترتيب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -هناك سبع دول عربية في القريب ستنهار عملتها، وفي نفس الوقت ستصبح بلا أي قيمة نقدية وذلك طبقًا لبعض التوقعات للتقارير الحديثة وذلك الانهيار غير مسبوق وبناءً لهذا التقرير تم التحذير من امتلاك تلك العملات أو التعامل بها، ونتيجة لتلك التطورات قامت بعض الحكومات مضطرة لتعويم العملة المحلية طبقًا لأسعار التداولات العادلة كما حدث في مصر وفي سوريا ولبنان قامت الحكومات الخاصة بها بتعويم العملة بشكل جزئي وهذه المعلومات تم تقديمها طبقًا لما تم نشره في صحيفة العربي الجديد.
الجنيه المصري
تعرضت العملات العربية لمخاطر الانهيار خلال عام 2022 ومن ضمن تلك العملات الجنيه المصري والليرة السورية
تدهور الجنيه المصري بداية من سنة 2022 فقط فسعر صرف الجنيه من 15 جنيه إلى 18 جنيه للدولار، وذلك طبقًا لقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في شهر مارس 2022، وقيمة الجنيه قد انخفضت بما يقترب من 15% وخلال سنة 2023 الحالية وصل مستوى انخفاض الجنيه ل 32 جنيه في الدولار لقد تحسنت قليلا ل 29 جنيه للدولار وذلك عقب تنفيذ تعويم الجنيه أربع مرات أثناء نفس الفترة.
الليرة السورية
تراجعت بشكل حاد في ختام سنة 2022 فقبلت قيمة الدولار 7200 ليرة أمام 3500 ليرة للدولار في أول السنة بالسوق السوداء، والليرة السورية تحملت خسائر وصلت نسبتها ل 50% من إجمالي قيمتها، وقد ارتفعت الأسعار لأكثر من 150% وقد وصف السوريون سنة 2022 بأنها أسوء سنة في المعيشة منذ سنة 2011 وذلك طبقًا للتقرير.