ابدأ بها يومك.. مشروبات صباحية تحارب الدهون على القلب وتصلب الشرايين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك مشكلة كبيرة يمكن أن يمر بها أي إنسان متمثلة في ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم وتلك المشكلة يعاني منها عدد كبير من الأشخاص كبارا وصورا وهي تؤثر بشكل سلبي على الأوعية الدموية، ويمكن أن تجعل الإنسان يصاب بالدماره تصلب الشرايين ومع هذا هناك بعض المشروبات الصباحية التي يمكن أن تحارب هذا الأمر وفقا لما تم ذكره في مجلة “Onlymyhealth” تابعوا معنا لمعرفتها.

المشروبات الصباحية تحارب الدهون الثلاثية

عصير الليمون، وهو يعتبر من المشروبات الهامة لصحة الجسم بشكل هذا طبعا خلاف احتواء عصير الليمون على مضادات الأكسدة والتي تساهم بشكل أساسي في التخلص من الدهون الثلاثيه والتي تمنع تراكم الكولسترول الضار في الدم أي أنه مشروب مثالي جدا لصحة القلب والأوعية الدموية.

الشاي الأخضر، يعتبر من المشروبات المفضلة لعدد كبير جدا من الأشخاص وعادة ما يتم بداية اليوم بتناول كوب من الشاي الأخضر، ويحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين التي تقلل من نسب الدهون الثلاثية في الجسم وتحمل من الإصابات بالكولسترول المرتفع.

عصير البرتقال، لا تختلف أهمية كثيرا عن الليمون على اعتبار أنه من الحمضيات وتناول عصير البرتقال شائع لدى البعض وهو يساهم في تقوية جهاز المناعة كما أنه يعمل على خفض نسبة الدهون الثلاثية في الجسم.

عصير البنجر، يعتبر عصير البنجر هو من المشروبات الهامة جدا للوقايه من الكوليسترول الضار نظرا لأنه يحتوي على النترات التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية ومحاربة الدهون الثلاثية.