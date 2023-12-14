للستات بعد التلاتين.. اعملي ماسك الكولاجين بمكون واحد في بيتك لبشرة صافية ومشدودة

مكونات صنع كولاجين البشرة الطبيعي

مسحوق الكولاجين “لبان الذكر”.

٢ملعقة ك ماء الورد.

ملعقة عصير الليمون الطازج.

طريقة تحضير كولاجين البشرة الطبيعي في المنزل

قناع الكولاجين هذا يمكن استخدامه بمقدار مرتين في الأسبوع للوصول إلى أفضل النتائج كما أن الانتظام عليه سوف يحسن من مظهر البشرة وبشكل كبير ويقلل من نسب زيادة التجاعيد بالبشره يؤدي إلى نعومتها ويتم تحضيرها على النحو التالي:

الخطوه الاولى نحضر إناء صغير ونضع فيه ملعقة من مسحوق لبان الذكر بالإضافة إلى عدد 2 ملعقة من ماء الورد، ونقوم بخلط كل تلك المكونات معا حتى يتكون لدينا مزيج متجانس ومن ثم نضيف عصير الليمون ونعيد الخلط مرة أخرى.

الخطوة الثانية نقوم بتوزيع هذا الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة تقريبا حتى يجف تماما، وبعدها يتم شطف الوجه بالماء الفاتر مع ضرورة التجفيف ووضع أي كريم مرطب عليه.