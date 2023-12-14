خاص للنساء فقط.. السر الذي تبحث عنه جميع النساء.. كريم متوفر سيجعلك لا تستطيعي الاستغناء عنه ابدا

كريم بانثينول لتفتيح البشرة

عندما تظهر مناطق خشنة على الجلد، يُنصح باستخدام كريم البانثينول، حيث يُرطب البشرة بشكل فعّال لتصبح ناعمة ولامعة ويمكن دمج هذا الكريم الفعّال مع مكونات أخرى لتفتيح لون البشرة والتخلص من المناطق الداكنة وسواء كانت بشرتك حساسة أم معرضة للشمس، يُمكنك اتباع الإرشادات التالية:

– ملعقة صغيرة من كريم البانثينول.

– ملعقتين كبيرتين من مسحوق النشا الأبيض.

– ملعقتين كبيرتين من ماء الورد المركز.

– نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

لا يحتاج ماسك كريم البانثينول إلى تكاليف مرتفعة أو وقت طويل لتفتيح لون البشرة، حيث يتم اختيار مكوناته كما هو مبين أعلاه، مما يسفر عن نتائج ممتازة في وقت قصير ويُستخدم هذا الماسك لتفتيح المناطق الداكنة بأقل التكاليف، ويمكن تحضيره بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

1. وضع كريم البانثينول في وعاء صغير.

2. إضافة النشا وماء الورد إلى الكريم وخلط المكونات جيدًا.

3. إضافة العسل الأبيض واستمرار التقليب للحصول على مزيج ناعم ومتجانس خلال وقت قصير للغاية.