"هترجع شباب من أول وجديد" .. تناول ورق الغار بتلك الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك فوق ال70 سنة .. 3 فوائد غير متوقعه تعرف عليها الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستخدم ورق الغار بكثرة داخل المطابخ عند إعداد الطعام،حيث يتم إستخدامه مع سلق الفراخ واللحمة ويعطي مذاق رائع للطعمة، ولكن الكثير لايعلم عن الفوائد الأخرى التي يقدمها ورق الغار للبشرة والشعر، ويعتبر ورق الغار من النباتات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات التي تساعدعلى إنقاص الوزن أو التخلص من الشيب وتقوية الشعر وعلاج المشكلات الناتجة عن الصبغة.

استخدامات ورق الغار

يستخدم ورق الغار في العديد من الاستخدامات ومنها:

يتم وضعه في الشوربة عند طهي اللحوم والدواجن، يعطي طعم وارئحة مميزة للطعام.

يساعد على حرق الدهون الزائدة وإنقاص الوزن ويدخل في العديد من الوصفات الخاصة بعمليات الريجيم.

التخلص من الشعر الأبيض وابشيب من الرأس.

يستخدم كنوع من أنواع التوابل ويتم إضافته للعديد من الوصفات الغذائية.

تنعيم وترطيب البشرة والجسم والحفاظ عليه من الجفاف.

وصفة ورقة الغار للتخلص من الشيب