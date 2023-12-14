هيبرق من اللمعان.. اقوى خلطة لتعطير الحمام من الروائح الكريهة والتخلص من الجير والكلس هيبقي زي الفنادق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد أنه في معظم الفنادق الكبيرة تكون الحمامات نظيفه للغايه وهذا مهما مر عليها العديد من السنوات وبناء عليه نجد أن سيدة المنزل تريد دائما أن يكون حمام بيتها مثل حمام الفنادق، وبالبحث عن وصفات فعالة وقوية لتنظيف الحمامات، سوف نذكر لكم في هذا الموضوع وصفة جيدة من مكونات غير مكلفة من شأنها أن تعمل على تنظيف الحمام بشكل ملحوظ وإزالة أي أوساخ قد تكون موجودة بين فواصل السيراميك تابعونا للتفاصيل

مكونات وصفة تنظيف الحمام كوب من كلور الألوان.

2 معلقة ك من مطحون الفحم.

سائل منظف.

2 معلقة ك من ملح الليمون.

معلقة ك من البيكنج بودر. طريقة تحضير الوصفة إحضار وعاء ونضع فيه كل المكونات السابق ذكرها من مطحون الفحم بالإضافة إلى الليمون والبيكنج بودر وكلور الوان وسائل تنظيف الأطباق، ونقوم بخلط كل تلك المكونات معا.

في الخطوة الثانية نحضر فرشاة التنظيف ونقوم بوضعها في هذا الخليط ثم نقوم بدعك الحمام من كل الجهات باستخدام هذه الفرشاة، ومن ثم نقوم بشطف الحمام بالماء الجاري للتخلص من أي بقايا ورواسب.

الخطوة الأخيرة نقوم بتعطير الحمام ونغلقه وبهذا يكون الحمام الخاص بنا اصبح نظيف ورائحته جيدة وعطرة مثل حمامات الفنادق.