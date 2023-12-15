توقعات حاله الطقس اليوم 15-12-2023 وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بحالة الطقس اليوم الموافق 15 ديسمبر 2023، حيث يتوقع سيادة طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودرجات حرارة معتدلة على شمال الصعيد كما تتوقع الهيئة أيضًا طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، بينما يسود طقس بارد على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم