توقعات حاله الطقس اليوم 15-12-2023 وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إعلانًا حول حالة الطقس اليوم، الموافق 15 ديسمبر 2023 من المتوقع أن يكون الطقس لطيفا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد في حين من المتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما أفادت الهيئة بتأثر البلاد بمنخفض جوي يتسبب في هطول أمطار متوسطة ورعدية، مع توقعات بأن يشمل هذا التأثير مناطق مختلفة من البلاد.
حاله الطقس اليوم
أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بحالة الطقس اليوم الموافق 15 ديسمبر 2023، حيث يتوقع سيادة طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودرجات حرارة معتدلة على شمال الصعيد كما تتوقع الهيئة أيضًا طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، بينما يسود طقس بارد على جنوب الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة، تتسم بالغزارة في بعض الأحيان، بنسبة حدوث تقارب 70%، على مناطق من محافظة شمال سيناء قد تصل هذه الأمطار إلى حد السيول على فترات متقطعة. وأوضحت الأرصاد أيضًا وجود أمطار متوسطة بنسبة حدوث تقارب 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد بشكل خفيف بنسبة حدوث تتراوح بين 20% و30% تقريبًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
- القاهرة العظمى 21 والصغرى 14.
- العاصمة الإدارية العظمى 21 والصغرى 13.
- 6 أكتوبر العظمى21 والصغرى 13.
- دمنهور العظمى 21 والصغرى 14.
- وادي النطرون العظمى 22 والصغرى 13.
- كفر الشيخ العظمى 20 والصغرى 14.
- المنصورة العظمى 21 والصغرى 13.
- الزقازيق العظمى 22 والصغرى 14.
- بورسعيد العظمى 22 والصغرى 13.
- الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12.
- السويس العظمى 21 والصغرى 12.
- العريش العظمى 21 والصغرى 11.
- رفح العظمى 20 والصغرى 10.
- كاترين العظمى 15 والصغرى 04.
- طابا العظمى 22 والصغرى 14.
- شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 16.
- الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.
- العلمين العظمى 20 والصغرى 14.
- مطروح العظمى 20 والصغرى 13.
- السلوم العظمى 19 والصغرى 12.
- سيوة العظمى 18 والصغرى 10.
- الغردقة العظمى 25 والصغرى 16.
- سفاجا العظمى 26 والصغرى 17.
- شلاتين العظمى 27 والصغرى 20.
- حلايب العظمى 26 والصغرى 19.
- الفيوم العظمى 21 والصغرى 11.
- المنيا العظمى 22 والصغرى 09.
- أسيوط العظمى 22 والصغرى 09.
- سوهاج العظمى 22 والصغرى 10.
- قنا العظمى 22 والصغرى 11.
- الأقصر العظمى 23 والصغرى 14.
- أسوان العظمى 24 والصغرى 14.
- الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 08.
- أبوسمبل العظمى 23 والصغرى 12. .