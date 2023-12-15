مش هتدفع فواتير تاني .. شركة الكهرباء تعلن أخبار سارة للمواطنين بشأن العدادات القديمة .. بشرى سارة للجميع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء عن بدء تطبيق خطة الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الكهرباء والطاقة، بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز فعالية النظام يتضمن هذا التحول إلغاء الفواتير الورقية واستبدالها بتطبيقات إلكترونية هذه الخطوة تسهل على المستخدمين عملية دفع الفواتير بسهولة من خلال التطبيقات الإلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد ويساهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة ونتعرف على مزيد من التفاصيل في السطور التالية.

قرار وزارة الكهرباء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تسعى جاهدة لتطبيق التحول الرقمي على غرار الوزارات الأخرى. وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء قد تم تجهيزها بالكامل بمعدات تظهر قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء كما أوضح أن تلك المعدات كانت تستهلك كميات كبيرة من الموارد لطباعة الفواتير الورقية شهريًا، الأمر الذي دفع الوزارة إلى البحث عن حلول الدفع الإلكتروني والتخلي عن الطرق التقليدية.

فوائد النظام الجديد

إلى جانب الفوائد المالية التي يجلبها النظام الجديد بتوفير التكاليف المرتبطة بطباعة الفواتير الورقية، يأتي هذا النظام ليوفر الوقت والجهد للمواطنين يمكنهم القيام بدفع فواتير الكهرباء عبر تطبيقات إلكترونية مختلفة أو من خلال ماكينات الدفع في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة للانتظار حتى توزيع الفواتير وتؤكد وزارة الكهرباء على تقديم خدمات إلكترونية متنوعة من خلال موقعها الرسمي، مثل خدمات الاستعلام عن الفواتير والعديد من الخدمات الأخرى لتسهيل عمليات التواصل والدفع للمواطنين.