أوعى تشوفها على تلفونك وتسكت ..احذر هذه علامات في حسابك على واتساب تخبرك بأن شخصًا ما حظرك..اعرفها حالا

الخطوات التي يجب اتخاذها إذا لاحظت هذه العلامات على هاتفك

إذا لاحظت هذه العلامات على هاتفك أو حساب واتساب الخاص بك، يجب عليك التصرف فورًا من خلال اتخاذ هذه الخطوات:

قم بتسجيل الخروج من جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تعرض نشاطًا مشبوهًا.

قم بتحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار.

من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، يمكنك تقليل مخاطر اختراق هاتفك.

علامات تشير إلى اختراق تطبيق واتساب

هناك بعض العلامات التي تشير إلى اختراق حساب واتساب الخاص بك، وهذه العلامات موجودة على هاتفك وفي إصدار واتساب المثبت عليه. لمعرفة هذه العلامات، افتح واتساب، ثم ادخل إلى زر الإعدادات وانتقل إلى كلمة المرور المستخدمة على جهاز آخر، هذه هي كلمة المرور في اختراق حساب واتساب الخاص بك، ثم تأكد من إيقاف هذه الخاصية لمنع اختراق واتساب الخاص بك من قبل أشخاص لا تعرفهم أو شركات تكنولوجيا.