لو هتموت اوعى تشتريه حتى لو ببلاش.. احذر هذا النوع من الزيت وزارة الصحة تحذر المواطنين يدمر الكبد والمناعة أنقذ اولادك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم بعض الباعة الجائلين بتجميع الزيوت المستخدمة من المنازل بهدف استخدامها لأغراض مختلفة واعاده تدويرها مره اخرى حيث ان الزيت المستعمل له العديد من الاستخدامات مثل صناعه الصابون السائل او صناعه الشموع او غيرها من الصناعات الاخرى وكذلك يستخدم كوقود للسيارات ولكن هناك بعض التجار معدومي الضمير يقومون بتجميع الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها لتستخدم مره اخرى من خلال وضع مواد للتخلص من اللون الاسود في الزيت ويتم تعبئته في زجاجات مجهولة المصدر وبيعها بأسعار رخيصة ويستغلون المواطنين في ذلك ولكنه يقدمون لهم سموم وزيت المستعمل يسبب العديد من الأمراض سوف نذكرها خلال الفقرات التالية.
احذر من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد
يجب عند شراء الزيت ان تحذري الزيوت مجهولة المصدر التي ليس عليها بيانات كافية فهذه الزيوت تم تصنيعها مرة أخرى وتسبب أمراض خطيرة لاولادك لانها تحتوي على مواد كيميائيه ضاره تم اضافتها على الزيت لكي تغير من اللون فيجب أن تقومي بشراء الزيوت من مصادر موثوقة وتكون عليها معلومات وبيانات كافية للمنتج حتى تضمني عدم إصابة ابنائك واسرتك بأمراض خطيرة في الكبد والمناعة.
اضرار الزيت المستعمل
حذر الدكتور هشام موافي من استخدام الزيت عدة مرات في المنزل فإن ذلك يؤدي الى اضرار جسيمة ويجب عليك ان تقومي باستعمال الزيت مرة واحدة فقط حيث انه عندما يتعرض الى درجه حراره عاليه والى الغليان يسبب امراض كثيرة لجسم ويصبح احد المواقع الضارة لذلك يجب عدم تناوله.