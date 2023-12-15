دلعي جوزك وابهريه بجمالك .. استخدمي خلطة زيت الزيتون مع القرنفل في هذه المناطق من جسمك قبل النوم .. النتيجة ولا في الخيال جربي وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اهتمام المرأة بنفسها بشكل عام سواء الشعر أو البشرة يُزيد من الثقة بالنفس بشكل ملحوظ، كما أنه يُعزز الصحة النفسية ويعود بالكثير من الفوائد سواء عليكِ أو على أسرتك عامةً، لذلك دائمًا ما تبحث السيدات عن كل ما هو جديد في عالم التجميل والموضة حتى تحافظ على أناقتها فهي فطرة طبيعية خُلقت بها كل امرأة، والأمر لا يحتاج إلى شراء المنتجات باهظة الثمن بل هناك العديد من المواد الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة بشكل ملحوظ ومنها القرنفل، وهو ما سنتحدث عنه من خلال هذا المقال.

زيت القرنفل للشعر

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنك تحضير أفضل وصفة تُساعد على نمو الشعر وجعل رائحته مميزة، والخطوات هي كالآتي: