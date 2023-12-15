"هتبقى أحلى من سما المصري" .. ضعي "الفازلين والموز" على هذه المنطقة من جسمك وشوفي النتيجة المذهلة.. جوزك هينبهر من جمالك وحلاوتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى معظم النساء والفتيات للتمتع بالجاذبية والجمال اللازم للبشرة والشعر مما يجعلها تبحث دائماً عن وصفات وطرق طبيعية آمنة للعناية بالبشرة وعلاج جميع مشاكلها بمكونات طبيعية بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية التي تضر بصحة البشرة، لهذا تعد وصفتنا اليوم وهي كريم الفازلين والموز من اقوى كريمات التفتيح للبشرة حيث يحتوي على العديد من العناصر المهمة للبشرة لاعطائها النضارة والحيوية والترطيب، كما أنه من السهل تحضيره في المنزل في خلال دقائق معدودة وبمكونات طبيعية ومتوفرة في كل بيت.

مكونات وصفة الفازلين مع الموز للعناية بالبشرة

تبحث معظم الفتيات والنساء عن كريم تفتيح طبيعي بعيداً عن المنتجات الصناعية التي تتكون من مواد كيماوية تضر البشرة، لذلك سوف نتعرف سوياً على مكونات عمل الفازلين بالموز بمكونات طبيعية 100% كالتالي: